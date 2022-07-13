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19:17 23 Июля 2022 Просмотров 387   КомментариевКомментарии

ЗСУ вдарили по російській військовій базі у Горлівці: здійнявся величезний стовп диму

ЗСУ завдали удару по розташуванню російської техніки в окупованій Горлівці.

Окупанти розміщали техніку на машинобудівному заводі

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські ЗМІ.

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У “ДНР” повідомили, що українські військові випустили об’єктом у Горлівці 10 снарядом калібру 155 мм.

Місцеві жителі кажуть, що метою став місцевий машинобудівний завод, де була російська військова техніка.

Над містом величезний стовп диму

Над містом величезний стовп диму

Тэги: Горловка
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