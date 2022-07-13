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19:17 23 Июля 2022 387 Комментарии
ЗСУ вдарили по російській військовій базі у Горлівці: здійнявся величезний стовп диму
ЗСУ завдали удару по розташуванню російської техніки в окупованій Горлівці.
Окупанти розміщали техніку на машинобудівному заводі
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські ЗМІ.
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У “ДНР” повідомили, що українські військові випустили об’єктом у Горлівці 10 снарядом калібру 155 мм.
Місцеві жителі кажуть, що метою став місцевий машинобудівний завод, де була російська військова техніка.
Тэги: Горловка
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