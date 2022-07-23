ЗСУ знищили під Лисичанськом загін російського ОМОНу з Сахаліну

Поблизу Лисичанська українські захисники знищили загін сахалінського ОМОНу.

Українськи захисники знищили сахалінський ОМОН



Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ВСУ.

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Омоніці тільки приїхали на позиції в рамках ротації, але їм не пощастило відразу.

“12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено”, – сказано в повідомленні.