23.07.2022 19:17
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20:21 23 Июля 2022 220 Комментарии
ЗСУ знищили під Лисичанськом загін російського ОМОНу з Сахаліну
Поблизу Лисичанська українські захисники знищили загін сахалінського ОМОНу.
Українськи захисники знищили сахалінський ОМОН
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ВСУ.
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Омоніці тільки приїхали на позиції в рамках ротації, але їм не пощастило відразу.
“12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено”, – сказано в повідомленні.
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