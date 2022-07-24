Росіяни намагалися наступати на Херсонщині: ЗСУ дали відсіч

Російські окупанти силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А пішли у наступ у напрямку Сухий Ставок – Андріївка.

ЗСУ відбили ворожі спроби наступу



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Крім того, силами до мотострілецького та танкового взводів ворог проводив наступ у напрямку Брускінське – Білогірка. В обох випадках успіху не мав. Із втратами відійшов.

Протягом дня противник ще кілька разів атакував позиції ЗСУ. Ударний вертоліт Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки, а Мі-8 в районі Новомиколаївки. Також в обох випадках обійшлось без удачі для ворога і втрат для українських захисників.

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