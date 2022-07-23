Николаев ночью обстреляли ракетами: ВСУ нанесли ответный удар

Ночью после 03:30 в Николаеве прогремели взрывы, и начались пожары.

Ночью оккупанты обстреляли Николаев



Об этом сообщили местные Telegram-каналы и жители в соцсетях.

Позже информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

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По его словам, более 5 мощных взрывов прогремело в Николаеве после объявления воздушной тревоги.

Местные жители сообщили, что после прилетов образовалось минимум два очага возгорания, откуда валил едкий дым со специфическим запахом.

Один из прилетов по Николаеву попал на камеру видеонаблюдения

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Также известно, что обстрел проводился с территории оккупированной Херсонской области.

Почти сразу после прекращения взрывов в Николаеве начало мощно взрываться на Херсонщине – в соцсетях сообщили, что это “ответка” за обстрел.

Кроме того, появилось и видео взрывов и зарева на оккупированной территории.

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Тэги: Николаев, Миколаїв