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07:41 24 Июля 2022 Просмотров 372   КомментариевКомментарии

У Мелітополі вночі пролунали вибухи: підірвано частину залізниці

Під Мелітополем уночі пролунали вибухи, знищено частину залізничного полотна.

Вночі під Мелітополем знищено частину залізниці

Про це повідомило РІА «Мелітополь».

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Вибухи розбудили мелітопольців близько першої години ночі. Їх було чути у різних частинах міста, але особливо гучно на Новому Мелітополі та у північній частині.

Також місцеві жителі повідомили про звуки сирен та стовп диму з боку аеродрому.

Вранці з’ясувалося, що знищено частину залізничного полотна в районі залізничного переїзду біля Новобогданівки Мелітопольського району.

Пошкоджено залізничне полотно

Пошкоджено залізничне полотно

Удар нанесено біля Новобогданівки

Удар нанесено біля Новобогданівки

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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