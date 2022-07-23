У Мелітополі вночі пролунали вибухи: підірвано частину залізниці

Під Мелітополем уночі пролунали вибухи, знищено частину залізничного полотна.

Вночі під Мелітополем знищено частину залізниці



Про це повідомило РІА «Мелітополь».

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Вибухи розбудили мелітопольців близько першої години ночі. Їх було чути у різних частинах міста, але особливо гучно на Новому Мелітополі та у північній частині.

Також місцеві жителі повідомили про звуки сирен та стовп диму з боку аеродрому.

Вранці з’ясувалося, що знищено частину залізничного полотна в районі залізничного переїзду біля Новобогданівки Мелітопольського району.

Тэги: мелитополь, Мелітополь