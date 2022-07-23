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07:41 24 Июля 2022 372 Комментарии
У Мелітополі вночі пролунали вибухи: підірвано частину залізниці
Під Мелітополем уночі пролунали вибухи, знищено частину залізничного полотна.
Вночі під Мелітополем знищено частину залізниці
Про це повідомило РІА «Мелітополь».
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Вибухи розбудили мелітопольців близько першої години ночі. Їх було чути у різних частинах міста, але особливо гучно на Новому Мелітополі та у північній частині.
Також місцеві жителі повідомили про звуки сирен та стовп диму з боку аеродрому.
Вранці з’ясувалося, що знищено частину залізничного полотна в районі залізничного переїзду біля Новобогданівки Мелітопольського району.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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