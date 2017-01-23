Окупанти намагаються залатати греблю Каховської ГЕС після удара ЗСУ

Окупанти пригнали будівельників, щоб залатати дірки на греблі Каховської ГЕС, яку обстриляли ЗСУ.

Гребля Каховської ГЕС - один з трьох шляхів переправи через Дніпро на Херсонщині



Напередодні російські пропагандисти стверджували, що ЗСУ стріляли по мирних кварталах Херсона, але на фото чітко видно, що роботи ведуться на Каховській ГЕС — за 70 км від Херсону.

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Зауважимо, Дніпро у Херсонській області має три переправи: Антонівський автомобільний міст, Антонівський залізничний міст та греблю Каховського водосховища.

Перший з них розташований найближче до Херсону і дозволяє окупантам найшвидше постачати туди зброю та техніку. Але через удари ЗСУ окупанти вже були змушені його закрити.

Тэги: Херсонес Таврический