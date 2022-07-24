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17:29 24 Июля 2022 Просмотров 278   КомментариевКомментарии

Іран таємно відправив Росії бойові безпілотники Shahed 129 – ЗМІ

Іран відправив до Росії Каспійським морем партію важких ударних дронів, які в подальшому планується доставити до кордонів України через Астрахань і Волгоград.

Про реальні бойові характеристики іранських безпілотників практично нічого невідомо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони «Shahed 129″. При його розробці були взяті за основу ізраїльський дрон «Hermes 450″ та американський «MQ-1 Predator».

Довжина фюзеляжа «Shahed 129″ складає 8 метрів. Розмах крил – 16 метрів. Заявлене бойове навантаження – до 400 кг. Швидкість польоту – до 150 км/год з радіусом – до 200 км. Заявлена дальність польоту до 1700 км. Розробники стверджують, що беспілотник може знаходитись в повітрі до 24 годин.

Може озброюватися протитанковими ракетами Sadid-1 (копія ізраїльської Spike-ER) або високоточною плануючою бомбою з осколковою бойовою частиною – Sadid-345.

Варто зазначити, що про реальні бойові характеристики іранських безпілотників практично нічого невідомо, оскільки досі вони не застосовувались в умовах повномасштабної війни. Тому, можливості «Shahed 129″ можуть відрізнятися від заявлених.

Тэги: Россия, Иран, Росія, Іран
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Іран таємно відправив Росії бойові безпілотники Shahed 129 – ЗМІ

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