Артилерія ЗСУ знищила російські С-300 відразу ж після того, як вони обстріляли Миколаїв
Українська артилерія у відповідь на нічний обстріл Миколаєва і майже відразу після нього знищила російську батарею (щонайменше 3 одиниці) зенітно-ракетних комплексів С-300.
Про це повідомило оперативне командування «Південь».
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«Серед ночі вкотре атакований Миколаїв. Ракетний удар 7 модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300. Уражено об’єкти промислової та портової інфраструктури. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», — сказано у повідомленні.
У командуванні додали, що під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що «суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ».