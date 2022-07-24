Артилерія ЗСУ знищила російські С-300 відразу ж після того, як вони обстріляли Миколаїв

Українська артилерія у відповідь на нічний обстріл Миколаєва і майже відразу після нього знищила російську батарею (щонайменше 3 одиниці) зенітно-ракетних комплексів С-300.

Ця батарея С-300 быльше не вдарить по мирних украънських мыстах



Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Серед ночі вкотре атакований Миколаїв. Ракетний удар 7 модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300. Уражено об’єкти промислової та портової інфраструктури. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», — сказано у повідомленні.

У командуванні додали, що під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що «суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ».

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Николаев, херсон, Миколаїв