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19:57 24 Июля 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Моссад і ЦРУ допомогли СБУ знайти російських «кротів» у владі

Ізраїльська служба зовнішньої розвідки Моссад і розвідслужби США допомогли Україні вирахувати російську агентуру та колаборантів, яка працювала проти інтересів країни.

Моссад і ЦРУ тісно співпрацювали і по Україні

Про це повідомив ізраїльський політичний журналіст, теле- та радіоведучий Аттіла Шомфалві.

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“Чи був Моссад причетний до пошуку внутрішніх ворогів Зеленського? За словами ізраїльського джерела, знайомого з тим, що відбувається в Києві, відповідь ствердна. Моссад та співробітники американських спецслужб допомагали українцям знайти «кротів» та російських колаборантів, які діяли проти інтересів України”, – написав він у Twitter.

Шомфалві не навів жодної іншої інформації, яка б дозволила встановити, про яких саме зрадників йдеться.

Також він не уточнив, про які саме події йдеться і наскільки близьке його джерело до СБУ, ЦРУ чи Моссаду.

Тэги: США, Израиль, Ізраїль
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