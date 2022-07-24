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06:17 25 Июля 2022 6 Комментарии
Вночі росіяни обстріляли Харків: пролунало понад 20 вибухів
У Харкові вночі пролунало понад 20 вибухів, в місцях прильотів виникли пожежі.
Харків масовано обстріляли вночі
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі в соцмережах.
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Зазначається, що у Харкові вибухи були переважно на південному сході.
Також очевидці стверджують, що працювала українська система ППО.
Було зафіксовано, що обстріляли місто з території Білгородської області.
Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих поки немає.
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