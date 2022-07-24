Вночі росіяни обстріляли Харків: пролунало понад 20 вибухів

У Харкові вночі пролунало понад 20 вибухів, в місцях прильотів виникли пожежі.

Харків масовано обстріляли вночі



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі в соцмережах.

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Зазначається, що у Харкові вибухи були переважно на південному сході.

Також очевидці стверджують, що працювала українська система ППО.

Було зафіксовано, що обстріляли місто з території Білгородської області.

Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих поки немає.