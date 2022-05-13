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06:36 25 Июля 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Чверть мільйона українців з ВПО не отримали соцвиплат: Верещук звинуватила Дію

Майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що становить значну частину тих, хто набув статусу ВПО, досі не отримали грошових виплат від держави через те, що вони зареєструвалися через додаток Дія.

Верещук каже, що Дія не передала дані а до органів соцзахисту

Про це розповіла міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Вона визнала, що цілодобову люди телефонують на гарячу лінію Мінреінтеграції і скаржаться на те, що не можуть отримати нараховані виплати або взагалі подали заявку та не отримали грошей.

«Якщо узагальнити, то причина найпоширеніша така: люди реєструвалися в Дії. Далі Дія не передала до органів соцзахисту ці дані і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться на те, що Дія не передала такі дані», – розповіла Верещук.

Вона додала, що у міністерстві централізували такі виплати.

«Міістерство соцполітики їх виплачує, але людей було майже 250 тисяч. 90 тисяч вже виплачено, решті ми допомагаємо: збільшуємо кількість комп’ютерів, програм», – пояснила Верещук.

Також, за її словами були випадки з неправильним оформленням документів.

“Коли люди подалися і кілька місяців чекають, але нічого не отримали через ці помилки», – додала міністр.

Вона порекомендувала таким українцям зателефонувати на гарячу лінію та повідомити про проблему.

Тэги: ирина верещук, Ірина Верещук
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