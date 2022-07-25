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Главная » Україна » Суспільство
08:01 25 Июля 2022 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Дві гарячі точки на фронті ворог штурмує з різних боків

Російські війська намагаються взяти Івано-Даріївку на південний схід від Сіверська та Луганське, де розташована Вуглегірська ТЕС.

ЗСУ дають відсіч ворогу за всіма напрямками

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, там бойові дії тривають.

Крім того, окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина – Луганське завершився для них провалом та відходом назад. Наразі ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають.

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