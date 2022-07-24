Росіяни змушені тікати з Херсонщини через пошкоджені мости

Російському угрупуванню в Херсонській області доведеться покинути свої позиції через пошкодження і знищення переправ через Дніпро.

Знищення переправ через Дніпро змусить окупантів тікати з Херсонщини



Про це повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу «Еспресо».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, через мости, по яким ЗСУ з 19 липня наносять масовані удари, проходить лінія постачання російської армії на правому березі Дніпра.

Кількість російських військ на цьому напрямку складає понад 15 тис. військових.

“Це угруповання військ дійсно тримається лише завдяки мостам біля Херсону та Нової Каховки. Удари по цим мостам повністю перерізають логістику росіян. Тому так чи інакше їм доведеться покинути Херсонську область», – пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що найближчим часом ситуація в Херсонській області може розвинутися більш динамічно.

«Якщо ми зараз знищимо мости, то впродовж 2-3 тижнів у росіян стане нагальною проблема логістики. Вони спробують зводити понтонні переправи, однак їх чекає доля стаціонарних мостів. Тому найближчими часом ми зможемо спостерігати нову динаміку на цьому напрямку», – додав експерт.

Тэги: херсон