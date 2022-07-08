НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Экономіка
10:37 25 Июля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

У Казахстані зупинили завод із виробництва російської вакцини «Супутник V»

У Казахстані зупинили завод із виробництва російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Казахстан відмовився від випуску російської вакцини

Про це повідомила ORDA з посиланням на директора департаменту лікарської політики Бауиржана Джусіпова.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Після початку пандемії ми запустили виробництво вакцини «Супутник V» у Караганді із готових субстанцій. Нині цей процес припинено. На сьогодні у нас обсяг вакцин є достатнім», – сказав він.

У Казахстані, за словами посадовця, виробили достатньо власної вакцини QazVac. До того ж, МОЗ веде переговори про нову закупівлю вакцини Pfizer.

Тэги: Казахстан
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.07.2022 10:03
Казахстан выходит из валютного соглашения СНГ
ТОР
15.06.2022 15:40
Россия – союзник, но санкции против нее поддерживаем, – президент Казахстана Токаев
ТОР
11.05.2022 13:56
Казахстан будет производить турецкие беспилотники
blog comments powered by Disqus
Путін може дотиснути Лукашенка: Україна готується до вторгнення Білорусі

08:44 Світ

Звільнення Херсонщини вже скоро: названо термін

20:15 Україна

Шольц особисто гальмує постачання Україні систем ППО, здатних захистити цілі міста

19:39 Світ

Артилерія ЗСУ знищила російські С-300 відразу ж після того, як вони обстріляли Миколаїв

17:46 Україна

Іран таємно відправив Росії бойові безпілотники Shahed 129 – ЗМІ

17:29 Світ

Лавров заявив про готовність Кремля до переговорів з Україною та натякнув на близький кінець

16:17 Світ

Окупанти намагаються залатати греблю Каховської ГЕС після удара ЗСУ

11:57 Україна

Зливи затопили Сочі: потоки води на вулицях зносили все та всіх. Відео

09:57 Світ

Николаев ночью обстреляли ракетами: ВСУ нанесли ответный удар

07:01 Україна

ЗСУ вдарили по російській військовій базі у Горлівці: здійнявся величезний стовп диму

19:17 Україна

ВМС Великобританії засікли російські підводні човни біля берегів Норвегії

18:57 Світ