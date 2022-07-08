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10:37 25 Июля 2022 42 Комментарии
У Казахстані зупинили завод із виробництва російської вакцини «Супутник V»
У Казахстані зупинили завод із виробництва російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».
Казахстан відмовився від випуску російської вакцини
Про це повідомила ORDA з посиланням на директора департаменту лікарської політики Бауиржана Джусіпова.
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«Після початку пандемії ми запустили виробництво вакцини «Супутник V» у Караганді із готових субстанцій. Нині цей процес припинено. На сьогодні у нас обсяг вакцин є достатнім», – сказав він.
У Казахстані, за словами посадовця, виробили достатньо власної вакцини QazVac. До того ж, МОЗ веде переговори про нову закупівлю вакцини Pfizer.
Тэги: Казахстан
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