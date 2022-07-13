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Главная » Україна » Суспільство
13:28 25 Июля 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Україна отримала від Німеччини самохідні ЗРК Gepard: очікуємо на танки Leopard

Німеччина передала Україні перші три зенітно-ракетні самохідні установки Gepard

Нові німецькі установки вже в розпоряженні ЗСУ

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

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«Сьогодні офіційно зайшло три перші Gepard. Це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передані декілька десятків тисяч набоїв. Відповідно ми очікуємо 15 Gepard. Три вже сьогодні заїхали в Україну, і вони вже в розпорядженні Збройних сил», – сказав Резніков.

Також він додав, що тривають переговори з партнерами для надання сучасних танків, зокрема Leopard та Abrams.

«Скоріше всього ми розпочнемо з однієї з дружніх країн, в якої є танки Leopard і яка готова нам їх передати. Спочатку наш план – декілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів, скоріше всього у країнах Балтії”, – пояснив міністр.

Він також додав,  Міноборони проводить переговори з партнерами партнерів й щодо іншіх танків, наприклад Abrams.

Gepard — німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі від танка Leopard 1 з двома автоматичними гарматами Oerlikon KDA. Гармати модуть випускати до 1 100 снарядів на хвилину. Вона ефективна проти повітряних цілей і навіть у боях з броньованою технікою.

Gepard створювали, щоб захищати наземні війська від авіації. Радари Gepard дозволяють виявляти цілі на відстані до 15 км, супроводжувати їх та знищувати. «Гепарди» вміють розрізняти ворожу і свою авіацію, що дозволяє уникнути дружнього вогню.

Тэги: Германия, Німеччина
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