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13:45 25 Июля 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Молдова боїться можливого вторгнення Росії – прем’єрка країни

Молдова побоюється можливого вторгнення Росії після її агресії щодо сусідньої України.

Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця не виключає можливої російської агресії

Як повідомило Politico, про це заявила прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

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заявила в інтерв’ю, яке вийшло в ефір у неділю, що її нація побоюється вторгнення Росії після її вторгнення в їхнього спільного сусіда Україну.

«Це ризик, це поки що гіпотетичний сценарій, але якщо військові дії перемістяться далі на південно-західну частину України і в бік Одеси, то, звичайно, ми дуже хвилюємося», – зазначила вона.

Крім того, Гаврилиця додала, що російська загроза актуальна не лише для Молдови, але й для будь-якої маленької країни, яка покладається на заснований на правилах міжнародний порядок.

«Якщо країна може розпочати війну за анексію без урахування, знаєте, міжнародного права, то в цьому сенсі ніхто не застрахований, і я думаю, що багато країн стурбовані», – пояснила прем’єрка.

Також вона додала, що Молдова є економічно найбільш постраждалою країною після України від цієї війни. Інфляція в червні склала 32 відсотки.

Тэги: Молдова
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