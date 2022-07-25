Смогут ослеплять врага: Украина получит новейшие противорадарные ракеты

Украинские военные получат от партнеров специальные противорадарные ракеты, которых раньше не было на вооружении ВСУ.

Резников рассказал о новой военной помощи Украине



Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в эфире общенационального телемарафона.

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“Это позволит нам с вами эффективно разрушать врага, его систему радаров, ослеплять по сути врага, что даст нам возможность потом получить преимущество для контрнаступления», – он.

По словам министра, новые поставки вооружения Украине продолжаться, поскольку ВСУ вызывают доверие у союзников.

«На основании этого уровня доверия нам будут продолжать давать помощь. И вы точно видели: объявлен пакет, если я не ошибаюсь, на 270 млн долларов с подписью президента Соединенных штатов о том, что мы получим дополнительно еще четыре HIMARS”, – добавил Резников.

Противорадиолокационная ракета ( ARM — anti-radiation missile) — ракета, предназначенная для обнаружения и поражения источников радиоизлучения. Как правило, используется против радаров (РЛС), однако может также наводиться на иные источники радиоизлучения (станции активных помех и даже радиостанции, используемые для осуществления связи.

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