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16:53 25 Июля 2022 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

Стало відомо, хто найімовірніше стане новим генпрокурором

Новим генпрокурором стане голова правового комітету Ради депутат від «Слуги народу» Андрій Костін.

Вочевидь новим генпрокурором стане Андрій Костін

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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«Генпрокурора ми скоро отримаємо. Буде спадкоємність традицій-голова правового Комітету ВРУ-Генпрокурор», – написав Железняк, маючи на увазі, що минула генпрокурора Ірина Венедиктова також була до призначення головою правового комітету.

Водночас, за словами Железняка, призначення нового глави СБУ поки що відкладається.

Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії «Фронт змін», а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від «Слуги народу».

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в «Адвокатській компанії Право».

Також журналісти «Схем» виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін «працевлаштував» родичів колег.

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