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17:12 25 Июля 2022 Просмотров 141   КомментариевКомментарии

Під Мелітополем російський КАМАЗ переїхав легкову машину з людьми: є загиблі

Сьогодні, 25 липня, на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми.

Російські військові зазвичай ігнорують ПДР

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, двоє дорослих та дитина загинули на місці.

“Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь застануть пекло при житті від наших військових”, – написав Федоров..

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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