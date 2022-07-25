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17:42 25 Июля 2022 Просмотров 315   КомментариевКомментарии

Россия перебрасывает военную технику с юга Украины на Херсонщину

Жители юга Украины сообщают о массированной переброске российских войск в сторону Херсона.

Российская техника была замечена в Новоалексеевке

Так, вражескую технику видели в Мелитополе и Новоалексеевке.

По информации РИА Мелитополь, через город оккупанты перебрасывают уже третью колонну боевой техники за сутки.

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В колонне, которая проследовала мимо кладбища на Новом Мелитополе, были замечены боевые машины ЗРК “Оса”, БТР МД “Ракушка”.

В Новоалексеевке заметили эшелон военной техники россиян, который, возможно, направлялся из Крыма.

Тэги: херсон
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