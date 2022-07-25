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19:01 25 Июля 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Оккупанты заминировали инфраструктуру Мелитополя: пообещали взорвать при отступлении

Российские оккупанты заминировали объекты инфраструктуры Мелитополя и пообещали их взорвать при своем возможном отступлении.

Оккупанты уже говорят о своем выходе из Мелитополя

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью агентству «Интерфакс-Украина”.

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По его словам, вся инфраструктура города сейчас захвачена оккупантами и может использоваться в качестве складов для боеприпасов или военных баз.

«Сейчас захвачена вся инфраструктура города. Сегодня они могут быть в одной школе, завтра будут в другой и им все равно», – отметил мэр.

Также он отметил, что оккупанты уже начали говорить о вероятности своего выхода из Мелитополя, однако предупреждают, что в таком случае вся заминированная ими городская инфраструктура будет уничтожена.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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