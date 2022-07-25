Оккупанты заминировали инфраструктуру Мелитополя: пообещали взорвать при отступлении
Российские оккупанты заминировали объекты инфраструктуры Мелитополя и пообещали их взорвать при своем возможном отступлении.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью агентству «Интерфакс-Украина”.
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По его словам, вся инфраструктура города сейчас захвачена оккупантами и может использоваться в качестве складов для боеприпасов или военных баз.
«Сейчас захвачена вся инфраструктура города. Сегодня они могут быть в одной школе, завтра будут в другой и им все равно», – отметил мэр.
Также он отметил, что оккупанты уже начали говорить о вероятности своего выхода из Мелитополя, однако предупреждают, что в таком случае вся заминированная ими городская инфраструктура будет уничтожена.