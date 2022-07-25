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19:36 25 Июля 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Зеленский сменил командующего Сил спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место Виктора Хоренко.

Соответствующие указы №530/2022 и №531/2022 опубликованы на сайте главы государства.

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«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», – сказано в тексте указа.

Другим указом от 25 июля Зеленский назначил на должность командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Андреевича Хоренко.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, ранее Хоренко командовал спецрезервом ГУР.

Якобы его кандидатуру рекомендовал председатель ГУР Кирилл Буданов, назначенный сегодня руководителем комитета разведки при президенте вместо Демченко.

Тэги: Силы специальных операция, Сили спеціальних операцій
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