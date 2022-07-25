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19:57 25 Июля 2022 Просмотров 105   КомментариевКомментарии

Сичеславские десантники сбили за сутки два российских штурмовика и ударный вертолет

25 отдельная воздушнодесантная Сичеславская бригада за сутки приземлила два российских штурмовика Су-25 и новейший ударный вертолет Ка – 52.

Украинские десантники приземлили очередной самолет врага с помощью ПЗРК "Игла"

Об этом сказано на странице бригады в Facebook.

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“Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады”, – сообщили десантники вечером 25 июля.

Днем украинские защитники похвастались, что точным выстрелом из ПЗРК «Игла» «приземлили» вражеского Аллигатора – боевой вертолет Ка – 52.

Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США.

Напомним, вчера вечером десантники отчитались, что расчетом ПЗРК «Игла» уничтожили российский штурмовик Су-25.

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