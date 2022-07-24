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06:19 26 Июля 2022 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

Вранці росіяни обстріляли Миколаїв: місто у їдкому диму

Російські війська обстріляли сплячий Миколаїв близько 05:20.

Над містом здійнялося кілька стовпів диму

Про вибухи повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

Також підтвердив обстріл міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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«Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях!» – написав він у Telegram.

Пролунало близько 10 вибухів, у місцях деяких прильотів почалися пожежі. Над містом піднялося кілька стовпів їдкого диму.

Як і минулі рази, обстріл вели з окупованої території Херсонської області – імовірно з околиць Нової Збур’ївки.

Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих поки що немає.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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