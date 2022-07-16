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06:39 26 Июля 2022 Просмотров 440   КомментариевКомментарии

У Донецьку з ночі потужно палає російська нафтобаза. Відео

У Донецьку після 02:00 пролунали вибухи і почалася потужна пожежа на нафтобазі.

Пожежа почалася близько 02:00

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та місцеві жителі.

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Кажуть, що знову вдарили ЗСУ з американських Himars.

Нафтобаза розташована у Будьонівському районі міста, там зараз безліч пожежників, але вогонь не вгамовується.

Над містом стоїть величезний стовп диму, у багатьох районах сильно пахне гаром, тому дихати важко.

Тэги: Донецк, Донецьк
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