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07:24 26 Июля 2022 Просмотров 322   КомментариевКомментарии

Окупанти просунулися до Новолуганського та Вугледарської ТЕС: що буде далі

Російські військові просунулися до Новолуганського і контролюють територію Вугледарської електростанції на північній околиці цього населеного пункту.

Підрозділи окупантів постійно деградують під час нападів на маленькі села

Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Експерти вважають, що це їм вдалося в результаті контрольованого відходу українських військ з цього району.

Російські Telegram-канали почали повідомляти про спроби росіян просунутися на Новолуганське ще 25 травня, тобто війська два місяці безуспішно атакували це єдине місце.

Новолуганське не є ані великим населеним пунктом, ані характеризується особливо складним рельєфом, але російські війська тижнями стояли на ньому.

На думку аналітиків, операції навколо Новолуганського вказують на те, що російські війська мають ті самі обмеження щодо своєї здатності ефективно використовувати геометрію поля бою (наприклад, створення ефективних виступів) на свою користь. Це посилюється надзвичайною складністю, з якою російські війська регулярно стикаються із захопленням малих і відносно незначні шматки місцевості протягом тижнів або місяців боїв.

Ці обмеження зростатимуть, оскільки підрозділи окупантів постійно деградують під час нападів на маленькі села. Тож вони навряд чи зможуть ефективно використати захоплення Новолуганського для взяття Бахмута.

А постійні тактичні та оперативні обмеження, з якими вони стикаються на полі бою, ймовірно, сприятимуть кульмінації наступу на Донбасі ще до захоплення Бахмута, Слов’янська чи будь-якого іншого великого міста Донецької області.

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