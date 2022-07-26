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08:56 26 Июля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Росіяни завдали масованого ракетного удару по півдню України

По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.

Було випущено кілька ракет повітряного базування

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”. Було випущено кілька ракет повітряного базування.

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На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють  рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

На Миколаївщині  атаковано портову інфраструктуру.

Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

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