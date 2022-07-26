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09:44 26 Июля 2022 Просмотров 181   КомментариевКомментарии

Головний пріоритет Зеленського: ЗСУ готуються до потужного контрнаступу на Херсонщині – NYT

Вздовж зазубленої лінії фронту українські війська готуються до одного з найамбітніших і найзначніших військових завдань війни: відвоювати Херсон.

ЗСУ готуються до найзначнішої операції війни

Про підготовку українського контрнаступу на Херсонщині написало видання The New York Times.

Перше місто, яке впало під натиском російських військ, Херсон та родючі землі, що його оточують, є ключовим російським плацдармом, з якого окупанти безперервно розпочинають атаки на великій смузі української території.

Відновлення контролю може також допомогти відновити імпульс для України та дати її військам такий необхідний моральний імпульс після кількох місяців жорстоких боїв.

Бойові дії на західних та північних кордонах регіону вже посилюються, ЗСУ – приблизно за 45 кілометрів від міста – закладають основу для великого наступу.

Протягом місяця українські артилерійські та ракетні війська “пом’якшували” російські позиції, використовуючи безліч нових озброєнь, що поставляються Заходом, таких як високомобільні артилерійські ракетні системи або HIMARS, надані Сполученими Штатами.

Після втрати контролю над більшою частиною регіону у перші тижні війни українські війська звільнили 44 населені пункти вздовж прикордонних районів, що становить близько 15 відсотків території області.

Вищі посадовці України не визначили чітких термінів для повернення Херсона, але президент Володимир Зеленський зрозуміло дав зрозуміти, що це головний пріоритет.

Запланований контрнаступ України на півдні викликав дебати серед західних чиновників та деяких аналітиків про те, чи Україна готова до таких великих зусиль.

Проте українські чиновники та кілька співробітників західної розвідки заявили, що важливо, щоб Україна спробувала розпочати контратаку. Вони кажуть, що російські військові перебувають у відносно слабшому становищі, витративши зброю та особовий склад у своєму донбаському наступі.

Річард Мур, голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6, передбачив, що росіяни будуть змушені взяти паузу, надавши таким чином можливість українським силам.

Тэги: херсон
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