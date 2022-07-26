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10:01 26 Июля 2022 19 Комментарии
Українські танкісти показали влучне знищення ворожих позицій на Донеччині
Українські військові знищили живу силу окупантів, ворожу техніку та склад боєприпасів в одному з населених пунктів на Донеччині.
ЗСУ завдали удару по ворожим позиціям
Відповідне відео наші захисники виклали в мережу
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На кадрах видно знищення БМП, БК та живої сили танкістами 10-го батальйону 3-ї окремої танкової бригади в Донецькій області
Розвідку та корегування проводила група «Фенікс».
Тэги: Донецк, Донецьк
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