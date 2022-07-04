Зеленський призначив Буданова головою Комітету з питань розвідки: чим займатиметься

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов очолюватиме Комітет з питань розвідки при президентові України

Буданов очолив Комітет з питань розвідки



Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Як йдеться у зверненні глави держави, вчора, 25 липня, було ухвалено важливі кадрові рішення, зокрема, про те, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов також очолюватиме й Комітет з питань розвідки при Президентові України.

Основним завданням зазначеного Комітету є підготовка президентові України пропозицій щодо здійснення керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів нашої держави.

Комітет з питань розвідки при Президентові України було утворено Указом Президента України від 17 червня 2020 року № 230/220.

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