ЗСУ знищили штаб “проклятої” бригади російських десантників

Українські військові знищили штаб російської 11 десантно-штурмової бригади, а також велику кількість техніки та живої сили окупантів.

11 десантно-штурмова бригада вже двічі втрачала керівництво



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На початку війни бригада вже втрачала своє керівництво – 26 лютого було тяжко поранено її командира і вбито його заступника.

Також наприкінці червня в РФ поховали начальника оперативного відділу штабу.

Крім того частина окупантів відмовилася служити у бригаді та утримується в імпровізованій в’язниці в Луганську.