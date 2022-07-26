Главная » Україна » Інциденти
10:50 26 Июля 2022 19 Комментарии
ЗСУ знищили штаб “проклятої” бригади російських десантників
Українські військові знищили штаб російської 11 десантно-штурмової бригади, а також велику кількість техніки та живої сили окупантів.
11 десантно-штурмова бригада вже двічі втрачала керівництво
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
На початку війни бригада вже втрачала своє керівництво – 26 лютого було тяжко поранено її командира і вбито його заступника.
Також наприкінці червня в РФ поховали начальника оперативного відділу штабу.
Крім того частина окупантів відмовилася служити у бригаді та утримується в імпровізованій в’язниці в Луганську.
Loading...
Новости по теме
ТОРКраїни ЄС погодили скорочення споживання газу на 15%
26.07.2022 10:34
ТОР