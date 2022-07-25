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Главная » Світ » Інциденти
11:10 26 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Росії Камаз демілітаризував на дорозі військовий Тигр

У Росії під Смоленськом на окружній дорозі військовий автомобіль «Тигр» та вантажівка «Камаз» не поділили дорогу.

Тигр не доїхав до України

Про це повідомили місцеві сайти. ДТП сталося 25 липня близько 16.00.

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Зіткнення було лобовим. Обидва автомобілі мають серйозні пошкодження.

Окрім того, очевидці повідомили, що в аварії є постраждалий – його забрала швидка допомога.

Пригода сталася 25 липня під Смоленьском

Пригода сталася 25 липня під Смоленьском

В результаті ДТП є постраждалий

В результаті ДТП є постраждалий

Тэги: Россия, дтп, Росія
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