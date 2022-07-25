У Росії Камаз демілітаризував на дорозі військовий Тигр

У Росії під Смоленськом на окружній дорозі військовий автомобіль «Тигр» та вантажівка «Камаз» не поділили дорогу.

Тигр не доїхав до України



Про це повідомили місцеві сайти. ДТП сталося 25 липня близько 16.00.

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Зіткнення було лобовим. Обидва автомобілі мають серйозні пошкодження.

Окрім того, очевидці повідомили, що в аварії є постраждалий – його забрала швидка допомога.

Тэги: Россия, дтп, Росія