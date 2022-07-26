Відновлення дорожче, ніж «звільнення»: Росії не вистачить грошей на утримання окупованих територій

Якщо Росії вдасться утримати Донбас, то на відновлення “ЛНДР” їй доведеться витратити всі кошти, що залишилися у Фонді національного добробуту, і їх все одно не вистачить.

Росія не витягне відновлення окупованих територій, якщо зможе їх втримати



Про ціну війни для Росії розповіло видання «МО».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Якщо Москві вдасться втриматися на захоплених в Україні територіях, їх відновлення буде ще дорожчим, ніж так зване «визволення». Гігантські витрати на Чечню після двох руйнівних воєн здадуться квіточками порівняно з тим, скільки доведеться вкласти у захоплені українські регіони.

На початку літа експерти оцінювали необхідну суму у 600—750 млрд доларів.

Відновлення тільки Маріуполя обійдеться більш ніж в $14 млрд. Додатково ці території потребуватимуть фінансування постійних потреб. Влада однієї тільки «ДНР» заявила, що розраховує на допомогу в 2 трлн руб в найближчі два роки.

Фактично під контролем Мінфіну із загального обсягу ФНБ залишаються близько 5 трлн рублів — навіть якщо повністю витратити їх на Україну, грошей все одно не вистачить.

Наслідки для самих росіян скоро стануть помітними: саме за рахунок ФНБ компенсувався дефіцит Пенсійного фонду і мали поповнюватися пенсійні накопичення. Будуть заморожені й усі великі інфраструктурні проекти.