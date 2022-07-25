НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
12:36 26 Июля 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Окупанти завезли в Мелітополь піарників та шукають масовку для “референдуму”

В тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську окупанти почали пошук колаборантів для створення масовки в акціях на підтримку “референдуму”.

Окупанти готують в Мелітополі шоу з "референдумом"

Про це повідомив сайт ССО «Центр національного спротиву«.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Наразі в Мелітополь вже приїхали російські піарники та політтехнологи, які базуються в захопленому окупантами приміщенні магазину “Фокстрот”. Їх завданням є підготовка до “виборів” та “референдуму”. Першим результатом є створення т.зв. громадського руху “Ми вмєстє з росією”, який буде використовуватись для масовки за гроші в акціях нібито підтримки “референдуму” місцевими.

В основному така картинка має працювати для громадян РФ, аби зменшити градус незадоволення війною серед місцевого населення.

Також центр набору колаборантів вже працює і в Бердянську. Пошуком масовки перймаються російські “волонтери”, які також будуть її доповнювати.

За участь в акціях треба лишити паспортні дані й отримати гроші та “гуманітарку”, яка має допомогти пережити продовольчу кризу, яку самі росіяни й створили.

Тэги: мелитополь, Бердянск, Мелітополь, Бердянськ
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.07.2022 19:01
Оккупанты заминировали инфраструктуру Мелитополя: пообещали взорвать при отступлении
ТОР
25.07.2022 17:12
Під Мелітополем російський КАМАЗ переїхав легкову машину з людьми: є загиблі
ТОР
13.07.2022 10:11
Вночі у Мелітополі та Бердянську лунали автоматні черги: що відбувається
blog comments powered by Disqus
Росіяни вже думають, як виходити з Херсона, – експерт

08:10 Україна

Окупанти просунулися до Новолуганського та Вугледарської ТЕС: що буде далі

07:24 Україна

У Донецьку з ночі потужно палає російська нафтобаза. Відео

06:39 Україна

Сичеславские десантники сбили за сутки два российских штурмовика и ударный вертолет

19:57 Україна

Россия перебрасывает военную технику с юга Украины на Херсонщину

17:42 Україна

Путін може дотиснути Лукашенка: Україна готується до вторгнення Білорусі

08:44 Світ

Звільнення Херсонщини вже скоро: названо термін

20:15 Україна

Шольц особисто гальмує постачання Україні систем ППО, здатних захистити цілі міста

19:39 Світ

Артилерія ЗСУ знищила російські С-300 відразу ж після того, як вони обстріляли Миколаїв

17:46 Україна

Іран таємно відправив Росії бойові безпілотники Shahed 129 – ЗМІ

17:29 Світ

Лавров заявив про готовність Кремля до переговорів з Україною та натякнув на близький кінець

16:17 Світ