Окупанти завезли в Мелітополь піарників та шукають масовку для “референдуму”

В тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську окупанти почали пошук колаборантів для створення масовки в акціях на підтримку “референдуму”.

Окупанти готують в Мелітополі шоу з "референдумом"



Про це повідомив сайт ССО «Центр національного спротиву«.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Наразі в Мелітополь вже приїхали російські піарники та політтехнологи, які базуються в захопленому окупантами приміщенні магазину “Фокстрот”. Їх завданням є підготовка до “виборів” та “референдуму”. Першим результатом є створення т.зв. громадського руху “Ми вмєстє з росією”, який буде використовуватись для масовки за гроші в акціях нібито підтримки “референдуму” місцевими.

В основному така картинка має працювати для громадян РФ, аби зменшити градус незадоволення війною серед місцевого населення.

Також центр набору колаборантів вже працює і в Бердянську. Пошуком масовки перймаються російські “волонтери”, які також будуть її доповнювати.

За участь в акціях треба лишити паспортні дані й отримати гроші та “гуманітарку”, яка має допомогти пережити продовольчу кризу, яку самі росіяни й створили.

Тэги: мелитополь, Бердянск, Мелітополь, Бердянськ