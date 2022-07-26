Європейські порти масово відмовляють російським рибальським судам у ремонті

Російські рибодобувні компанії поскаржилися на масові відмови іноземних портів ремонтувати їхні судна.

Росіяни ризикують суттєво скоротити вилов риби



Про це повідомило російське видання РБК.

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Ситуацію посилює те, що російські верфі цей флот обслуговувати не можуть, тому рибалки прогнозують зниження вилову.

Останніми роками понад дві третини російського рибальського флоту здійснювали плановий і позаплановий ремонт, і навіть модернізацію на судноремонтних верфях іноземців.

Але з початком російської агресії в Україні іноземні порти відмовляються обслуговувати судна з Росії.

За словами представників галузі, судноремонтні підприємства повинні бути максимально близько до районів промислу, тому північний флот обслуговувався в країнах Європи, зокрема Норвегії, Фінляндії, Польщі та країнах Балтії.

Цікаво, що йдеться не про санкційні обмеження — це відмови індивідуальних компаній обслуговувати російські судна і здійснювати їхній ремонт, виходячи з особистих уявлень про політичну справедливість.

Тэги: Россия, Росія