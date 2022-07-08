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13:23 26 Июля 2022 54 Комментарии
Подоляк оголосив список цілей “спеціальної контроперації” проти Росії
Радник голови ВП Михайло Подоляк опублікував план спеціальної військової контроперації України проти Росії.
Подоляк потролив Кремль
Таким чином Подоляк в Twitter влаштував своєрідний тролінг заяв російської владної верхівки щодо цілей їхньої «спецоперації».
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“Cпеціальна військова контроперація досягне своїх цілей”, – написав радник глави ОП.
Далі він перелічив ці цілі:
1. Вигнання РФ з України;
2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон;
3. Демілітаризація РФ;
4. Знищення репутації «імперії зла»;
5. Перетворення Росії на ізольований «табір для своїх».
Тэги: Михаил Подоляк, Михайло Подоляк
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