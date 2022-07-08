Подоляк оголосив список цілей “спеціальної контроперації” проти Росії

Радник голови ВП Михайло Подоляк опублікував план спеціальної військової контроперації України проти Росії.

Подоляк потролив Кремль



Таким чином Подоляк в Twitter влаштував своєрідний тролінг заяв російської владної верхівки щодо цілей їхньої «спецоперації».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Cпеціальна військова контроперація досягне своїх цілей”, – написав радник глави ОП.

Далі він перелічив ці цілі:

1. Вигнання РФ з України;

2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон;

3. Демілітаризація РФ;

4. Знищення репутації «імперії зла»;

5. Перетворення Росії на ізольований «табір для своїх».

Тэги: Михаил Подоляк, Михайло Подоляк