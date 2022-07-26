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Главная » Світ » Політика
14:09 26 Июля 2022 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

Ми ніколи не відмовлялися: Росія знову заговорила про переговори з Україною

Москва ніколи не відмовлялася від переговорів із Україною, бо бойові дії завершуються за переговорним столом.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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При цьому він поскаржився, що нібито відповіді від Києва немає.

«Питання про те, чому Київ не йде на переговори, можна адресувати США», – пояснив глава МЗС РФ.

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