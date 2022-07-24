Ізраїль може вдарити по Ірану заради стримування його ядерної програми

Ізраїль може завдати удару по Ірану, щоб стримати розвиток його ядерної програми.

Бені Ганц попередив Іоан про можливий удар



Про це заявив у прямому ефірі в інтерв’ю 13 каналу ізраїльського телебачення міністр оборони країни Бені Ганц.

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«Іран – проблема всього світу, а не лише приватна проблема держави Ізраїль. Ми можемо завдати удару для стримування атома», – сказав Ганц.

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