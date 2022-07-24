НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
14:35 26 Июля 2022 Просмотров 217   КомментариевКомментарии

Ізраїль може вдарити по Ірану заради стримування його ядерної програми

Ізраїль може завдати удару по Ірану, щоб стримати розвиток його ядерної програми.

Бені Ганц попередив Іоан про можливий удар

Про це заявив у прямому ефірі в інтерв’ю 13 каналу ізраїльського телебачення міністр оборони країни Бені Ганц.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Іран – проблема всього світу, а не лише приватна проблема держави Ізраїль. Ми можемо завдати удару для стримування атома», – сказав Ганц.

Тэги: Израиль, Иран, Іран, Ізраїль
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.07.2022 19:57
Моссад і ЦРУ допомогли СБУ знайти російських «кротів» у владі
ТОР
24.07.2022 17:29
Іран таємно відправив Росії бойові безпілотники Shahed 129 – ЗМІ
ТОР
16.07.2022 13:24
Ізраїль завдав удару по Газі у відповідь на обстріл Ашкелону
blog comments powered by Disqus
Росія заявила про вихід із проекту МКС: будуватимуть власну станцію

15:09 Світ

Ізраїль може вдарити по Ірану заради стримування його ядерної програми

14:35 Світ

Росіяни вже думають, як виходити з Херсона, – експерт

08:10 Україна

Окупанти просунулися до Новолуганського та Вугледарської ТЕС: що буде далі

07:24 Україна

У Донецьку з ночі потужно палає російська нафтобаза. Відео

06:39 Україна

Россия перебрасывает военную технику с юга Украины на Херсонщину

17:42 Україна

Путін може дотиснути Лукашенка: Україна готується до вторгнення Білорусі

08:44 Світ

Звільнення Херсонщини вже скоро: названо термін

20:15 Україна

Шольц особисто гальмує постачання Україні систем ППО, здатних захистити цілі міста

19:39 Світ

Артилерія ЗСУ знищила російські С-300 відразу ж після того, як вони обстріляли Миколаїв

17:46 Україна

Іран таємно відправив Росії бойові безпілотники Shahed 129 – ЗМІ

17:29 Світ