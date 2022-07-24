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14:35 26 Июля 2022 217 Комментарии
Ізраїль може вдарити по Ірану заради стримування його ядерної програми
Ізраїль може завдати удару по Ірану, щоб стримати розвиток його ядерної програми.
Бені Ганц попередив Іоан про можливий удар
Про це заявив у прямому ефірі в інтерв’ю 13 каналу ізраїльського телебачення міністр оборони країни Бені Ганц.
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«Іран – проблема всього світу, а не лише приватна проблема держави Ізраїль. Ми можемо завдати удару для стримування атома», – сказав Ганц.
Тэги: Израиль, Иран, Іран, Ізраїль
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