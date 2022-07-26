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Главная » Світ » Суспільство
19:11 26 Июля 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

У Чечні чоловіків змушують писати пояснювальні, чому вони не пішли до армії

У російській Чечні співробітники військкомату змушують непрацюючих чоловіків писати пояснення, чому ті відмовляються служити у силових структурах чи військах Міноборони Росії.

Чеченських чоловіків мотивують служити в армії

Про це повідомило Кавказ.Реалії з посиланням на аудіозапис, який розсилають мешканцям республіки.

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На аудіо жіночий голос говорить чеченською про необхідність «термінового заповнення анкети на непрацюючих чоловіків віком від 21 до 49 років».

Стверджується, що кожен має пояснити свою відмову чи навпаки – заявити про готовність служити та розписатися у заздалегідь підготовлених бланках.

Ті, хто має групу інвалідності, мають надати посвідчення. Для збору інформації було виділено термін до ранку 25 липня.

Тэги: Россия, Чечня, Росія
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