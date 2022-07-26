У Чечні чоловіків змушують писати пояснювальні, чому вони не пішли до армії

У російській Чечні співробітники військкомату змушують непрацюючих чоловіків писати пояснення, чому ті відмовляються служити у силових структурах чи військах Міноборони Росії.

Чеченських чоловіків мотивують служити в армії



Про це повідомило Кавказ.Реалії з посиланням на аудіозапис, який розсилають мешканцям республіки.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На аудіо жіночий голос говорить чеченською про необхідність «термінового заповнення анкети на непрацюючих чоловіків віком від 21 до 49 років».

Стверджується, що кожен має пояснити свою відмову чи навпаки – заявити про готовність служити та розписатися у заздалегідь підготовлених бланках.

Ті, хто має групу інвалідності, мають надати посвідчення. Для збору інформації було виділено термін до ранку 25 липня.

Тэги: Россия, Чечня, Росія