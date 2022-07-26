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20:03 26 Июля 2022 84 Комментарии
Операція у Варварівці: ССО Азов показали знищення штабу та техніки окупантів
Бійці ССО Азов, що боронять Україну на Харківському напрямку, знищили окупантів та їхню техніку у Вовчанському районі.
ЗСУ нищать ворога на Харківщині
Відео вдалої операції азовці виклали на Telegram-каналі загону Сил спеціальних операцій Азов.
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Події відбулися біля селища Варварівка.
На кадрах видно, як українські військові за допомогою дрону розвідують та визначають цілі. А потім по ним завдається нищівний удар.
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