Антонівський міст став розвідним: мережа вибухнула мемами та жартами після удару ЗСУ

Близько опівночі 26 липня ЗСУ завдали кілька ракетних ударів по Антонівському мосту у Херсоні.

Антонівський міст - герой цієї ночі



Російські окупанти та місцеві колаборанти спочатку кинулися запевняти, що з мостом усе гаразд – нібито система ППО збила всі українські ракети.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Втім, за словами очевидців та кадрами відео, стало зрозуміло, що міст серйозно постраждав і навряд чи придатний для експлуатації.

Пізніше пошкодження мосту визнали й окупанти, але вони при цьому зазначили, що міст устояв.

Ситуація навколо Антонівського мосту народила в мережі безліч жартів, мемів та фотожаб.

Vlasti обрали найцікавіші та найкумедніші.

Раніше Vlasti писали, що ЗСУ близько півночі 26 липня завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновсикй мост