Антонівський міст став розвідним: мережа вибухнула мемами та жартами після удару ЗСУ
Близько опівночі 26 липня ЗСУ завдали кілька ракетних ударів по Антонівському мосту у Херсоні.
Російські окупанти та місцеві колаборанти спочатку кинулися запевняти, що з мостом усе гаразд – нібито система ППО збила всі українські ракети.
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Втім, за словами очевидців та кадрами відео, стало зрозуміло, що міст серйозно постраждав і навряд чи придатний для експлуатації.
Пізніше пошкодження мосту визнали й окупанти, але вони при цьому зазначили, що міст устояв.
Ситуація навколо Антонівського мосту народила в мережі безліч жартів, мемів та фотожаб.
Vlasti обрали найцікавіші та найкумедніші.
Раніше Vlasti писали, що ЗСУ близько півночі 26 липня завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсоні.