Зеленський вніс кандидатуру на посаду нового генпрокурора: кого саме

Президент Володимир Зеленський вніс кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

Зеленський хоче генпрокурора із "Слуг"



Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Раніше низка нардепів повідомляла інсайди, що саме голова правового комітету Ради депутат від «Слуги народу» Андрій Костін уже погоджений як новий генпрокурор.

Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії «Фронт змін», а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від «Слуги народу».

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в «Адвокатській компанії Право».

Також журналісти «Схем» виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін «працевлаштував» родичів колег.

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Тэги: генпрокурор, Владимир Зеленский, Володимир Зеленський