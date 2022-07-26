НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Політика
09:00 27 Июля 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Зеленський вніс кандидатуру на посаду нового генпрокурора: кого саме

Президент Володимир Зеленський вніс кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

Зеленський хоче генпрокурора із "Слуг"

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Раніше низка нардепів повідомляла інсайди, що саме голова правового комітету Ради депутат від «Слуги народу» Андрій Костін уже погоджений як новий генпрокурор.

Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії «Фронт змін», а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від «Слуги народу».

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Андрій Костін

Андрій Костін

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в «Адвокатській компанії Право».

Також журналісти «Схем» виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін «працевлаштував» родичів колег.

Новина доповнюється…

Тэги: генпрокурор, Владимир Зеленский, Володимир Зеленський
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.07.2022 18:39
Зеленський хоче розпочати контрнаступ протягом трьох-шести тижнів: потім буде пізно
ТОР
21.07.2022 16:20
Зеленський спростував фейк, що лежить в реанімації: всі подробиці скандалу
ТОР
19.07.2022 15:03
Дружба із Зеленським не врятувала: за що насправді звільнили Баканова
blog comments powered by Disqus
Вночі ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

06:25 Україна

Операція у Варварівці: ССО Азов показали знищення штабу та техніки окупантів

20:03 Україна

В очікуванні втечі: російські військові грабують Херсон

17:44 Україна

Російські військові медики врятували мешканців Кирилівки від перебоїв із газом, якого в них ніколи не було

17:09 Україна

Росія заявила про вихід із проекту МКС: будуватимуть власну станцію

15:09 Світ

Ізраїль може вдарити по Ірану заради стримування його ядерної програми

14:35 Світ

Росіяни вже думають, як виходити з Херсона, – експерт

08:10 Україна

Окупанти просунулися до Новолуганського та Вугледарської ТЕС: що буде далі

07:24 Україна

У Донецьку з ночі потужно палає російська нафтобаза. Відео

06:39 Україна

Сичеславские десантники сбили за сутки два российских штурмовика и ударный вертолет

19:57 Україна

Россия перебрасывает военную технику с юга Украины на Херсонщину

17:42 Україна