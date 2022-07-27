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10:45 27 Июля 2022 0 Комментарии
Бойовики ПВК “Вагнера” взяли під контроль Вуглегірську ТЕС
Розвідка Великобританії підтвердила захоплення Вуглегірської ТЕС російськими військами.
Вагнерівці взяли під контроль Вуглегірську ТЕС
Це випливає із сьогоднішнього звіту Міноборони Великобританії.
Також підтверджується відхід ЗСУ з Новолуганського поблизу цієї електростанції.
«Російська ПВК «Вагнера» досягла успіху в тактичному наступі на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕС та прилеглого селища Новолуганське. Деякі українські сили, ймовірно, вже виведені з цього району», – сказано в повідомленні.
У зведеннях українського Генштабу про це не йдеться.
Але повідомляється, що йдуть бої у Семигір’ї та Кодемі – найближчих у цьому районі сіл, підконтрольних ЗСУ.
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