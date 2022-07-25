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Главная » Україна » Суспільство
11:26 27 Июля 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Росіяни все ще не можуть захопити повністю Луганщину

Російські війська намагаються вийти на адмінкордони Луганщини, тривають бої на околицях, обстріли не вщухають.

Окупанти продовжують нищити Луганщину

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, росіянам потрібна Луганська область повністю для проведення референдуму та задля плацдарму для наступу на Донеччину.

“Орки не зможуть привести до тями загарблені населені пункти, які самі ж і знищили. Росіяни тільки займаються пограбунком: окупанти досі вивозять вціліле до Луганська та Росії. Українське зерно везуть камазами до Краснодару”, – зазначив Гайдай.

Він також додав, що росіяни ще мають склади з боєприпасами на території Луганської області, які є цілями для українських артилеристів з Himars.

Тэги: Луганск, Сергей Гайдай, Сергій Гайдай
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