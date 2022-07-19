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Главная » Україна » Інциденти
18:28 27 Июля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

СБУ затримала охоронця нардепа Деркача зі зброєю

Співробітники контррозвідки СБУ та детективи НАБУ затримали керівника особистої охорони одного з народних депутатів України за підозрою у незаконному зберіганні боєприпасів.

У затриманого вилучили декілька ручних осколкових гранат

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За інформацією Української правди, йдеться про керівника охорони нардепа Андрія Деркача, якого в СБУ називають завербованим російською розвідкою.

У затриманого вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби.

Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Офіційно у відомстві не повідомляють імені депутата, проте УП ствкрджує, що йдеться саме про нардепа Андрія Деркача.

У керівника його особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку Деркача проти України, його сталі зв’язки з представниками Росії та колаборантами.

Також у охоронця Деркача вилучили готівкою 200 тис. грн, 49 тис. євро, 11,5 тис. доларів.

Наразі охоронцю готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тэги: СБУ
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