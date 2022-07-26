Навчання українських військових за кордоном та використання території Європи для транзиту зброї нібито можуть призвести до розширення зони конфлікту.

Київ за три дні вже взяли, саме час напасти на країни НАТО



Як повідомили «Известия«, про це 27 липня заявив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов.

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«Нарощування передач Києву західного озброєння може змусити Російську Федерацію перейти до більш жорстких дій у відповідь», — пригрозив світу російський дипломат.

За його словами, особливості характеристик озброєння, що поставляється Заходом, створюють загрози росіянам, тому армія РФ «відсуватиме неонацистів від кордонів пропорційно дальності дії застосовуваних Києвом ракетних комплексів».

А якщо збройні сили України застосують американські РСЗВ чи інші далекобійні знаряддя НАТО проти російської території, наслідки, за словами Гаврилова, будуть серйознішими.

Які саме – він не уточнив.

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