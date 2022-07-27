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20:18 27 Июля 2022 Просмотров 724   КомментариевКомментарии

Окупанти запустили пором після удару по Антонівському мосту

Після того, як ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні і вивели його з ладу окупанти організували так звану поромну переправу.

Транспортер ПТС-2 тягає чрез Дніпро кілька секцій понтонного мосту з автівками

Про це розповідають жителі Херсона у соцмережах та пабликах.

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Переправа являє собою радянський плаваючий транспортер ПТС-2 з прикріпленими до нього кількома секціями понтонного мосту, на яких розміщують автомобілі.

Такий «пором» повільно транспортує між берегами Дніпра одночасно військову техніку ЗС РФ та цивільні автомобілі.

Таким чином окупанти прикриваються мирними громадянами від можливих атак ЗСУ.

Тэги: Херсонская область, херсон
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