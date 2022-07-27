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05:59 28 Июля 2022 Просмотров 423   КомментариевКомментарии

Під Києвом пролунали вибухи: подробиці

Мешканці Києва та області близько 05:45 почули гучні вибухи.

Звуки вибухів розбудили киян

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та самі люди у соцмережах.

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Деякі повідомляють про звуки, схожі на роботу ППО, імовірно, українські захисники збили ворожі ракети.

В області зафіксували стовпи диму, що здіймаються в небо.

Також повідомлялося про пуски ракет з території Білорусі – вочевидь саме вони летіли на Київ.

За інформацією голови Київської ОВА Олексія Кулеби, сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району.

Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.

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