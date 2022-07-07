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06:29 28 Июля 2022 Просмотров 153   КомментариевКомментарии

Росія вдарила ракетами по Чернігівщині

Після масштабної повітряної тривоги майже по всій країні вибухи пролунали і на Чернігівщині.

Росіяни завдали удар по Чернігівській області

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, після 5 ранку відбулись масштабні запуски ракет із території Білорусі.

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Попередьно є інформація про влучання біля селища Гончарівське Чернігівського району.

Також Чаус додав, що працювала українська ППО.

Тэги: Чернигов, Чернігів
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