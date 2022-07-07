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06:29 28 Июля 2022 153 Комментарии
Росія вдарила ракетами по Чернігівщині
Після масштабної повітряної тривоги майже по всій країні вибухи пролунали і на Чернігівщині.
Росіяни завдали удар по Чернігівській області
Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, після 5 ранку відбулись масштабні запуски ракет із території Білорусі.
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Попередьно є інформація про влучання біля селища Гончарівське Чернігівського району.
Також Чаус додав, що працювала українська ППО.
Тэги: Чернигов, Чернігів
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