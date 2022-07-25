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06:54 28 Июля 2022 1 Комментарии
Зранку за годину по Україні випустили 25 ракет з території Білорусі
Російські окупанти вранці 28 липня випустили по українським містам та селам 25 ракет з території Білорусі.
З Білорусі знов ударили ракетами по Україні
Про це свідчить інформація моніторингової групи Беларускі Гаюн.
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Усі пуски російські військові здійснювали з території Зябрівки – військового аеродрому під Гомелем.
Перший залп прогриміли о 05:23. Потім до 06:29 було здійснено всього 25 пусків ракет у бік України.
Раніше повідомлялося, що на аеродромі Зябрівка на Гомельщині російські війська облаштують свою військову базу.
Її готують під корпус військ із 85000 осіб, який зараз готують у Нижегородській області РФ.
Тэги: беларусь, Білорусь
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